Программист получил 10 суток за флаг, который, по его словам, вывесили силовики

Парень, живущий в Новой Боровой, говорит, что флага у него дома не было. По его словам, флаг вывесили и сфотографировали сотрудники уголовного розыска, когда пришли к нему 25 мая с обыском в рамках уголовного дела. На суде стало известно, что Прусаков по этому делу не проходит ни свидетелем, ни подозреваемым.





Илья считает, что обыск может быть связан с тем, что, по сведениям сотрудников ГУБОПиКа,в квартире могли находиться документы по организации "массовых беспорядков".





пишет Еврорадио. Кстати, Прусаков является делегатом "СХОДу",Еврорадио.



