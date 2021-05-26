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Программист получил 10 суток за флаг, который, по его словам, вывесили силовики

26.05.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судья суда Минского района Наталья Козлова 26 мая присудила 10 суток ареста программисту Илье Прусакову за" пикетирование БЧБ-флагом на окне", сообщают правозащитники "Весны".

Парень, живущий в Новой Боровой, говорит, что флага у него дома не было. По его словам, флаг вывесили и сфотографировали сотрудники уголовного розыска, когда пришли к нему 25 мая с обыском в рамках уголовного дела. На суде стало известно, что Прусаков по этому делу не проходит ни свидетелем, ни подозреваемым.

Илья считает, что обыск может быть связан с тем, что, по сведениям сотрудников ГУБОПиКа,в квартире могли находиться документы по организации "массовых беспорядков".  

Кстати, Прусаков является делегатом "СХОДу", пишет Еврорадио.
 
 
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Судья суда Минского района Наталья Козлова 26 мая присудила 10 суток ареста программисту Илье Прусакову за" пикетирование БЧБ-флагом на окне", сообщают...
 
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