«Беларусь – сильная и независимая страна»: Лукашенко обсудил с депутатами вопросы внешней политики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко обсудил в парламенте с депутатами, чиновниками, журналистами вопросы внешней политики и развития страны. О выступлении главы государства в деталях рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Такие важные выступления Александр Лукашенко всегда готовит сам. Окончательные тезисы были готовы поздно вечером. Президент заявил, что недоброжелатели меняют методы атаки.

«Вся эскалация со стороны Запада – это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете почему? Не потому что все мы такие крутые. Или у нас лучшие спецслужбы в мире, хотя это отчасти и так. А потому что Беларусь – сильная и независимая страна. Особенных, гордых людей с обостренным чувством справедливости», – заявил Лукашенко.

Не только в Беларуси ждали реакции президента на ситуацию с самолетом ирландской авиакомпании. Александр Лукашенко рассказал новые подробности: из-за того, что рядом БелАЭС, Минск не принуждал, а рекомендовал лайнеру посадку. И у пилота гражданского самолета было время для принятия решения.

«Командир экипажа четверть часа думал, советовался с хозяевами, мы это знаем, и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. А теперь главный вопрос: почему никто не захотел принять самолет? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов, ни Киев, когда мы сообщили о взрывчатке. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?», – подчеркнул президент республики.

Беларусь, как и весь мир, продолжает борьбу с пандемией, только методы разные. Страна не свалилась в локдаун и не закрыла границы, одна из первых стала вакцинировать граждан. Многие государства до сих пор стоят в очереди за спасительной прививкой. По мнению Лукашенко это тоже причина недовольства западных соседей.

«В то время как почти весь мир был закрыт, мы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей в четыре угла. Наша позиция по пандемии – это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, за заточение людей. Беларусь, тем более, экономически живая, им поперек горла. Вот и атакуют», – добавил Лукашенко.

Выступление президента в Овальном зале шло четыре часа. Большую часть времени Лукашенко отвечал на порой острые вопросы депутатов. Несмотря на санкции, сейчас главное придерживаться выбранного пути. Тем более белорусов в начале следующего года ждет референдум по новой Конституции. Все должно быть открыто и демократично.

Полную версию выступление Президента Беларуси в Овальном кабинете Дома правительства смотрите 26 мая в специальном выпуске новостей в полночь.