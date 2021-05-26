|
«Беларусь – сильная и независимая страна»: Лукашенко обсудил с депутатами вопросы внешней политики
26.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко обсудил в парламенте с депутатами, чиновниками, журналистами вопросы внешней политики и развития страны. О выступлении главы государства в деталях рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Такие важные выступления Александр Лукашенко всегда готовит сам. Окончательные тезисы были готовы поздно вечером. Президент заявил, что недоброжелатели меняют методы атаки.
Не только в Беларуси ждали реакции президента на ситуацию с самолетом ирландской авиакомпании. Александр Лукашенко рассказал новые подробности: из-за того, что рядом БелАЭС, Минск не принуждал, а рекомендовал лайнеру посадку. И у пилота гражданского самолета было время для принятия решения.
«Командир экипажа четверть часа думал, советовался с хозяевами, мы это знаем, и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. А теперь главный вопрос: почему никто не захотел принять самолет? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов, ни Киев, когда мы сообщили о взрывчатке. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?», – подчеркнул президент республики.
Беларусь, как и весь мир, продолжает борьбу с пандемией, только методы разные. Страна не свалилась в локдаун и не закрыла границы, одна из первых стала вакцинировать граждан. Многие государства до сих пор стоят в очереди за спасительной прививкой. По мнению Лукашенко это тоже причина недовольства западных соседей.
Выступление президента в Овальном зале шло четыре часа. Большую часть времени Лукашенко отвечал на порой острые вопросы депутатов. Несмотря на санкции, сейчас главное придерживаться выбранного пути. Тем более белорусов в начале следующего года ждет референдум по новой Конституции. Все должно быть открыто и демократично.
Полную версию выступление Президента Беларуси в Овальном кабинете Дома правительства смотрите 26 мая в специальном выпуске новостей в полночь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступление президента в Овальном зале шло четыре часа. Большую часть времени Лукашенко отвечал на порой острые вопросы депутатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)