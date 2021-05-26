В «Белавиа» прокомментировали отмену рейса в Барселону

Источник материала: ОНТ

Пресс-служба авиакомпании «Белавиа» прокомментировала ситуацию с отменой рейса В2869, следовавшего по маршруту Минск-Барселона-Минск. Самолет, вылетев из аэропорта, спустя два часа был вынужден вернуться обратно.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте авиаперевозчика, за три минуты до взлета борта власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета рейса, не уведомив авиакомпанию об этом. Эта информация дошла до командира рейса только позже, после того как её передало Управление воздушного движения Польши. При этом переговоры об изменении маршрута с Управлением воздушным движением Марселя также не дали результата. При этом французский диспетчер заявил, что соответствующее распоряжение было отдано премьер-министром Франции. Повторная попытка согласования маршрута также не дала результата, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящих над нейтральными водами.

Как отмечается в сообщении, авиаперевозчик, несмотря на запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, не получал информации о запрете на пролет через воздушное пространство Франции. Обновленный запрет перевозчик получил только сегодня в 15 часов 16 минут. После получения этой информации борт, ожидавший в воздухе около двух часов, был вынужден вернуться в Минск.

Фото: "Белавиа"

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