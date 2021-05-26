ГПК: около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта

Источник материала: ОНТ

В Государственный пограничный комитет поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства.

Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Беларуси.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: «Сегодня в пограничное ведомство поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны. Однако из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта».

Для решения проблем, связанных с возвращением домой, Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

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