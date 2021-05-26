|
ГПК: около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта
Источник материала: ОНТ
В Государственный пограничный комитет поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства.
Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Беларуси.
Для решения проблем, связанных с возвращением домой, Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Государственный пограничный комитет поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)