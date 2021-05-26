ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГПК: около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта

26.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Государственный пограничный комитет поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. 

Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Беларуси.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: «Сегодня в пограничное ведомство поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны. Однако из-за введенных рядом государств  ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта».

Для решения проблем, связанных с возвращением домой, Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Государственный пограничный комитет поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь – сильная и независимая страна»: Лукашенко обсудил с депутатами вопросы внешней политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by