Снова дожди и грозы. Прогноз погоды на 27 мая

Источник материала: ОНТ

До лета рукой подать, а тепла так и нет. В ближайшие дни погода мало чем порадует – без дождей и гроз не обойдется.

Ночью погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления, днём инициатива перейдет к атмосферному фронту, который движется с запада. В результате нас ждут небольшие дожди и прохлада.

В четверг – облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днём – кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность воздуха до 60 процентов. Ветер юго-западный, днём при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура – от +11℃ по Гродненской области до +15℃ по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +16℃ по западу и до +21℃ по востоку. К вечеру от +16℃ до +19℃.

В пятницу – неустойчивая погода. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в основном – по юго-востоку. В отдельных районах грозы. Температура ночью от +7 по северо-западу до +15℃ по юго-востоку, днём +16℃…+21℃, при прояснениях – до +23℃.

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