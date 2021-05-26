Бельгия ограничит применение вакцины Johnson & Johnson из-за смерти женщины

Источник материала: ОНТ

Власти Бельгии приостановят применение вакцины против COVID-19 для людей в возрасте до 41 года из-за смерти женщины. Об этом со ссылкой Минздрав королевства сообщает ТАСС.

Смерть женщины, ставшая причиной ограничения использования вакцины, наступила вследствие тяжелых побочных эффектов от получения вакцины. В связи с этим власти королевства приняли решение об ограничении использования препарата Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года.

Запрет носит временный характер и может отменен в зависимости от итогов дополнительного исследования вакцины, которым займется Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Фото: Freepik

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