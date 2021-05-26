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Бельгия ограничит применение вакцины Johnson & Johnson из-за смерти женщины
Источник материала: ОНТ
Власти Бельгии приостановят применение вакцины против COVID-19 для людей в возрасте до 41 года из-за смерти женщины. Об этом со ссылкой Минздрав королевства
Смерть женщины, ставшая причиной ограничения использования вакцины, наступила вследствие тяжелых побочных эффектов от получения вакцины. В связи с этим власти королевства приняли решение об ограничении использования препарата Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года.
Запрет носит временный характер и может отменен в зависимости от итогов дополнительного исследования вакцины, которым займется Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).
Фото: Freepik
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Власти Бельгии приостановят применение вакцины против COVID-19 для людей в возрасте до 41 года из-за смерти женщины. Об этом со ссылкой Минздрав королевства сообщает...
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