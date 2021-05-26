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Выступление Лукашенко в парламенте 26 мая 2021. Онлайн-трансляция

26.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выступление Лукашенко в парламенте 26 мая 2021. Онлайн-трансляция

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением в парламенте. Дискуссия в Овальном зале была предельно откровенной, накопилось много вопросов, которые смогли широко обсудить.

Инциденты с самолетом авиакомпании Ryanair и государственным флагом в Риге, как будут развиваться отношения Минска и Запада, а как – с Россией и Китаем. Основную часть встречи – выступление Президента, премьер-министра и министров – смотрите в эфире телеканала ОНТ, а также на нашем YouTube-канале. Начало в 21:00.    


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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением в парламенте. Дискуссия в Овальном зале была предельно откровенной, накопилось много вопросов,...
 
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