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Президентский оркестр устроил праздник воспитанникам Республиканского реабилитационного центра

26.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президентский оркестр устроил праздник воспитанникам Республиканского реабилитационного центра

К Международному дню защиты детей. Президентский оркестр 26 мая устроил праздник воспитанникам Республиканского реабилитационного центра. 

«Дети, мы рядом!» – так звучит девиз акции. Музыкантов приветствовали 80 ребят, которые проходят реабилитацию в центре. Многие из них увлекаются искусством. И, безусловно, для всех музыка – часть их жизни. 

Ребята также подготовили сюрприз для гостей. Устроили флешмоб и организовали выставку своих поделок, а также фотоэкспозицию, в которой представлены работы со всего мира. 


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К Международному дню защиты детей. Президентский оркестр 26 мая устроил праздник воспитанникам Республиканского реабилитационного центра.  «Дети, мы рядом!» – так...
 
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