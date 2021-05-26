Президентский оркестр устроил праздник воспитанникам Республиканского реабилитационного центра

Источник материала: ОНТ

К Международному дню защиты детей. Президентский оркестр 26 мая устроил праздник воспитанникам Республиканского реабилитационного центра.

«Дети, мы рядом!» – так звучит девиз акции. Музыкантов приветствовали 80 ребят, которые проходят реабилитацию в центре. Многие из них увлекаются искусством. И, безусловно, для всех музыка – часть их жизни.

Ребята также подготовили сюрприз для гостей. Устроили флешмоб и организовали выставку своих поделок, а также фотоэкспозицию, в которой представлены работы со всего мира.





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