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Песков: На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair
Источник материала: ОНТ
На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair. Об этом 26 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента России.
Дмитрий Песков в частности отметил, что «пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока они стали рубить с плеча».
Пресс-секретарь российского президента добавил, что в Кремле не видят оснований не доверять пояснениям белорусской стороны, которая не сажала самолет по собственной инициативе и руководствовалась соответствующими правилами, которые действуют в случае получения угрозы.
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На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair. Об этом 26 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков в частности...
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