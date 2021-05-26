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Песков: На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair

26.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песков: На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair

На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair. Об этом 26 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента России. 

Дмитрий Песков в частности отметил, что «пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока они стали рубить с плеча». 

Пресс-секретарь российского президента добавил, что в Кремле не видят оснований не доверять пояснениям белорусской стороны, которая не сажала самолет по собственной инициативе и руководствовалась соответствующими правилами, которые действуют в случае получения угрозы.


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На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair. Об этом 26 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента России.  Дмитрий Песков в частности...
 
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