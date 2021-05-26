Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск: Пусть поговорят о Беларуси

Источник материала: ОНТ

Инциденты с самолетом и нашим госфлагом , ситуация вокруг Беларуси, как будут развиваться отношения Минска и Запада, а как – с Россией . Эти темы сегодня обсуждали на встрече Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.





Также Глава государства затронул и тему предстоящих переговоров лидеров России и США. Как сообщают СМИ, Владимир Путин и Джо Байден намерены обсудить Беларусь.

Александр Лукашенко отметил: если лидеры России и США хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске.





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