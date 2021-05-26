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Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск: Пусть поговорят о Беларуси
Источник материала: ОНТ
Также Глава государства затронул и тему предстоящих переговоров лидеров России и США. Как сообщают СМИ, Владимир Путин и Джо Байден намерены обсудить Беларусь.
Александр Лукашенко отметил: если лидеры России и США хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске.
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