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В Киеве мужчина бросил коктейль Молотова в троллейбус
Источник материала: ОНТ
Мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус в Киеве. В результате нападения пассажирка была госпитализирована. Об этом
Сообщение о горящем на ул. Драйзера троллейбусе поступило в полицию днем 26 мая. На место происшествия отправились полицейские, спасатели, врачи и следственно-оперативная группа. Как удалось установить, пожар начался после того, как мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус. В результате от огня пострадала одна из пассажирок автобуса, она была госпитализирована.
Самого злоумышленника удалось задержать. Им оказался местный житель 1993 года рождения. В данный момент с ним работает полиция.
Фото: Национальная полиция Украины
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Мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус в Киеве. В результате нападения пассажирка была госпитализирована. Об...
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