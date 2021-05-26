В Киеве мужчина бросил коктейль Молотова в троллейбус

Источник материала: ОНТ

Мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус в Киеве. В результате нападения пассажирка была госпитализирована. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Сообщение о горящем на ул. Драйзера троллейбусе поступило в полицию днем 26 мая. На место происшествия отправились полицейские, спасатели, врачи и следственно-оперативная группа. Как удалось установить, пожар начался после того, как мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус. В результате от огня пострадала одна из пассажирок автобуса, она была госпитализирована.

Самого злоумышленника удалось задержать. Им оказался местный житель 1993 года рождения. В данный момент с ним работает полиция.

Фото: Национальная полиция Украины

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