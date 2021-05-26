В Беларуси появятся сервисы онлайн-заимствования. Лукашенко подписал соответствующий указ

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», которым предусмотрено развитие сервисов онлайн-заимствования как аналога банковских механизмов, сообщает БЕЛТА.

Сервис онлайн-заимствования — это сайт и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

Указом определены требования для заключения договоров займа через сервисы онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса.

Власти предполагают, что данный указ повысит доступность финансовых услуг и защитит права их потребителей, а также сформирует условия для предпринимательства.



