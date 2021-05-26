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«Белавиа» вернула назад борт в Барселону из-за решения Франции

26.05.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» развернула назад борт в Барселону из-за запрета пролета в воздушном пространстве Франции, говорится в комментарии авиакомпании.

«Белавиа» вернула назад борт в Барселону из-за решения Франции

«Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск — Барселона — Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У "Белавиа" были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию», — отмечается в сообщении, передает БелаПАН.

«Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции», — говорится в комментарии.

Пресс-служба отметила, что запрет на выполнение рейсов Минск — Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на перелет через воздушное пространство Франции. Обновленный запрет «Белавиа» получила сегодня только в 15:16.

«До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск, — отметили в компании.  — Повторная попытка согласования маршрута с управлением воздушного движения Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву».

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» развернула назад борт в Барселону из-за запрета пролета в воздушном пространстве Франции, говорится в комментарии авиакомпании.
 
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