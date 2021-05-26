"Что касается международного права. Это прямое нарушение его норм. Статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО. Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Его заявление опубликовано на сайте МИД в среду.





Глаз подчеркнул, что это совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок.





"Честно говоря, уже практически воздушное пиратство. Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего, Франции, уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал", - отметил он.





"Просто поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности. Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение понесут ответственность? Я уже не говорю о том, что людей просто лишают возможности добраться до места назначения. А ведь большинство пассажиров на борту - граждане стран ЕС. Надо понимать, что Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих соотечественников и, тем более, граждан Беларуси, не сильно заботят", - подчеркнул пресс-секретарь.





Он отметил, что ему прискорбно, что именно такие реальные действия стоят за благовидными мантрами ЕС о "приоритете мобильности" в Европе.





"Кстати, ежегодно в Испанию летом по программам оздоровления рейсами "Белавиа" прилетало около 1000 детей. Полагаю, что французское правительство их тоже готово принести в жертву "высоким" идеалам и своим политическим амбициям?", - сказал Глаз.





"Еще хотел бы обратить внимание на нравственный аспект. Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса "Райан Эйр" вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы", - подчеркнул пресс-секретарь.





Глаз также выразил слова поддержки и пожелал удачи пассажирам рейса, которые терпят такие неудобства в результате указанного шага отдельных стран ЕС.

"Полагаю, всем очевидно, что белорусский авиаперевозчик приложил максимум усилий для того, чтобы как всегда выполнить свои обязательства на высоком качественном уровне. Однако произошедшее уж точно не его вина", - резюмировал он.





Как сообщалось, авиакомпания "Белавиа" должна была выполнить в среду регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира, пишет Интерфакс. Интерфакс.





"У "Белавиа" были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании", - рассказали в авиакомпании.





Борт вернулся в Национальный аэропорт Минск.



