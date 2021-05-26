Будслав: Костел благодарит государство, TUT.by и неравнодушных людей

Catholic.by , cо вступительным словом к собравшимся представителям СМИ обратился апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец. Он поблагодарил прессу за освещение событий в Будславе и выразил надежду на то, что с Божьей помощью и через заступничество Богородицы пострадавшая святыня будет восстановлена. Как сообщает сайт, cо вступительным словом к собравшимся представителям СМИ обратился апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец. Он поблагодарил прессу за освещение событий в Будславе и выразил надежду на то, что с Божьей помощью и через заступничество Богородицы пострадавшая святыня будет восстановлена.





С актуальной ситуацией в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской предствителей СМИ познакомил председатель комиссии Минско-Могилевской архиепархии по его восстановлению после пожара епископ Александр Яшевский. Прежде всего иерарх поблагодарил государственные организации — сотрудников МЧС и власти Минской области и Мядельского района — за их помощь в ликвидации пожара и его последствий. Иерарх также отметил большую рачительность настоятеля будславского прихода ксендза Дмитрия Дубовика, прихожан и многочисленных волонтеров, благодаря которым из горящей святыни были спасены все ценности, в том числе чудотворная икона Матери Божьей Будславской.





"Следует поблагодарить портал TUT.BY, потому что именно благодаря ему с самых первых минут была организована помощь, и благодаря их неустанному информированию большое количество пожертвований на благотворительный расчетный счет будславского прихода сразу начало перечисляться», - подчеркнул епископ Яшевский





На момент проведения пресс-конференции на восстановление Будславской святыни перечислено 491 тыс. 617 белорусских рублей.Председатель церковной комиссии по восстановлению Санктуария выразил благодарность всем жертвователям, духовенству, верующим и просто неравнодушным людям, которые пожертвовали средства на реконструкцию.





Подчеркнув важность максимальной открытости финансовых вопросов, епископ Яшевский озвучил расходы, которые уже были произведены.





Так, приходом был подписан договор со "Стройреконструкцией" на обследование и подготовку документации. Сумма составила 39 тыс. руб. 120 руб., из которой уже оплачено 15 тыс. рублей. 650 руб. На временное накрытие здания костела было потрачено 12 тыс. рублей. 931 руб. Иерарх подчеркнул, что если бы не жертвенная помощь волонтеров, сумма на расходы потребовалась бы намного большая.





Епископ Яшевский отметил, что сегодня речь идет не только о восстановлении уничтоженной огнем крыши, но и о полной реконструкции Санктуария, что может занять несколько лет.





v>По словам иерарха, уже были разобраны поврежденные огнем конструкции, проведена сортировка черного и цветных металлов и ведется исследование конструкций с целью подготовки проекта новой кровли. Параллельно проводятся работы по накрытию костела временной крышей, чтобы уберечь его от разрушительного воздействия осадков. Все работы ведутся под наблюдением научного руководителя объекта Андрея Карпука и по согласованию с Министерством культуры.





"На данный момент нашим Апостольским администраторам подписано письмо к руководству страны с просьбой о выделении помощи: это помощь финансовая из бюджетных средств, также освобождение от налогов, от НДС, и разрешение, чтобы можно было параллельно проводить исследования, проектирование и выполнять соответствующие работы», — сказал епископ Яшевский.





Он сообщил, что после визита в Будслав председателя Миноблисполкома Александра Турчина была создана совместная комиссия во главе с зампредом облисполкома Александром Кручановым, в состав которой вошли представители различных государственных структур, Министерства культуры, проектных организаций, а также Католической Церкви.





В ответ на вопрос корреспондента БелаПАН иерарх сказал, что по предварительным оценкам, сделанным на основании аналогичных будславскому костелу объектов, стоимость новой крыши святыни может составить около 2 млн 200 тыс. рублей. белорусских рублей, поэтому пожертвований и времени потребуется еще немало.





Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Ave Maria» относительно материалов, которые будут использоваться для реконструкции, епископ Яшевский не исключил возможности того, что вместо уничтоженных огнем деревянных элементов, для которых сегодня будет очень сложно найти соответствующий материал, в Будславе появятся металлические конструкции.





В заключение пресс-конференции один из представителей Костельной комиссии по ликвидации последствий пожара в Национальном Санктуарии ксендз Юрий Санько сообщил, что во второй день каждого месяца в Будславе происходят специальные молитвы за всех, кто духовно и материально приводит к восстановлению святыни.





Он добавил, что в этом году верующим будет предложена «духовная пилигримка» в Будслав — девятидневное богослужение перед Будславским фестивалем, чтобы в течение этих девяти дней верующие своей молитвой поддерживали дело восстановления Национального санктуария.