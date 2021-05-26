Загонная охота. Кремль проводит транзит власти без согласия Лукашенко

Русские сняли Тихановскую из розыскных списков.





Интересная деталь перед встречей Лукашенко и Путина.





Путин предложит Лукашенко два варианта – на выбор.





Российские СМИ (и другие ресурсы) вновь “переобуваются в полёте”, как это сделали в августе 2020, и РФ реализует “армянский сценарий” – победа демократии при согласии коллективного Запада на окончательное доминирование РФ в Беларуси. И продажа такой идеи странам ЕС и США. Германия не будет за – она уже за – достаточно посмотреть резолюции Бундестага по Беларуси. Польша и Литва будут ориентироваться на позицию США. И тут если договорятся (например, обменом на частичные уступки по Украине или (что более вероятно) по Ирану) -тоже будут рады завершению пикировки.





Идёт формат транзита, на котором настаивала Российская Федерация. С нужными ей нормами в новой конституции (от Лукашенко) и с вхождением РФ в ключевые отрасли беларуской экономики уже сейчас (без подписания политических документов). В таком случае Кремль дальше ограниченно поддерживает Лукашенко, давая время беларуским властным элитам перегруппироваться для частичного сохранения влияния на процессы в стране. Этот формат так же презентуется и “продаётся” Западу. Но чуть позже – в конце 2021-начале 2022 года.





По факту Кремль создал вилку выбора, где каждый из вариантов даёт ему необходимый результат – усиление влияния на Беларусь при согласии и поддержке данного процесса со стороны стран ЕС и США.





Лукашенко бесится – ни один из вариантов не входит в его “список желаний”. Но быстрых вариантов пропетлять практически нет.







