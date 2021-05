Прэзідэнт Еўрапейскай рады стэлефанаваўся з бацькам арыштаванага Пратасевіча

Источник материала: Белсат

Шарль Мішэль таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць затрыманага журналіста, яго сяброўку і ўсіх палітычных зняволеных Беларусі.

Вечарам 26 траўня прэзідэнт Еўрапейскай рады Шарль Мішэль тэлефанаваў Дзмітрыю Пратасевічу – бацьку зняволенага журналіста Рамана Пратасевіча. Як напісаў Мішэль у Twitter, «каб выказаць найпаўнейшую салідарнасць Еўразвязу з сям’ёй Пратасевічаў і мае глыбокія суперажыванні як бацькі».

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU’s fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.

I reiterate the EU’s call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync