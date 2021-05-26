Класковский: «Сгущаются тучи над независимостью Беларуси. Путину стало проще выкручивать Лукашенко руки»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель делится послевкусием от речи белорусского правителя, прозвучавшей в преддверии переговоров Путина и Байдена.





— Мы видим, что поскольку белорусское руководство не может больно укусить Запад, оно настроено поступать по принципу, как сейчас у нас говорят, «бомбить Воложин». Крошат оппозицию, гражданское общество, независимые СМИ, собственно, то, что обещал в апреле министр иностранных дел Макей: если Запад будет усиливать давление, то тут не останется гражданского общества, — напомнил Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi», говоря о первой части спича белорусского правителя.

Вторая часть , по оценке собеседника, была «оправдательной», адресованной своим сторонникам и Кремлю.

— Что касается каких-то оправданий, почему посадили самолет , то они, на мой взгляд, вызывают больше вопросов. Со всех точек зрения было бы логичнее просто отпустить этот самолет, а не поворачивать, чтобы он летел с гипотетической бомбой через половину территории Беларуси. Где ж тут логика, какая ж это защита белорусов?

Что касается террористов, то здесь изначально у белорусских властей и Запада разные трактовки , кто есть кто. И что касается Романа Протасевича, в любом случае, это не тот «террорист», который мог уничтожить самолет и пассажиров. Никакой угрозы ирландскому борту он не представлял.

Оправдательная часть речи Лукашенко для его оппонентов звучит неубедительно, и вряд ли рассчитана на протестную часть общества или Запад. Я думаю, что он работает на своих сторонников, чтобы укрепить их боевой дух и, самое главное, он работает на Москву, — отметил политический обозреватель.

Класковский подчеркнул, что ключевой посыл происходящего в том, что после Беларуси «враждебные силы» возьмутся за Россию.

— На мой взгляд, Лукашенко с этой историей попал в ловушку. Апелляциями к Москве он пытается подать сигнал, что, дескать, в интересах российских властей всячески поддерживать своего последнего союзника, который сейчас принимает на себя главный удар.

Но, думаю, что в Кремле уже хорошо изучили белорусского правителя. Надеяться как-то разжалобить Путина этой историей, что меня бьют, и поэтому пожалейте, дайте денег, не давите с интеграцией, конституционной реформой и транзитом власти, сомнительно.

Напротив, вся эта история объективно Москве на руку. Чем хуже у Лукашенко отношения с Западом, тем более зависим он от Москвы, и тем проще Москве, пользуясь этой ситуацией, продвигать свои интересы в белорусском направлении, — говорит Класковский.

Он отмечает, что пока невыигрышно ситуация складывается и по отношению к противникам Лукашенко, которые в случае с суверенитетом оказались вместе с ним в ловушке у России.

— К сожалению, ситуация складывается печально и для всей Беларуси. Из-за авиационной блокады серьезно пострадают и экономическая, и политическая миграция.

Лукашенко подчеркнул, что действует как на войне, а военная тактика предписывает наносить противнику «неприемлемый ущерб». И ущерб этот из-за невозможности укусить заграницу, будет наноситься по тем людям, которые не согласны с политикой Лукашенко.

Мы видим, что сгущаются тучи и над независимостью Беларуси. Путину стало проще выкручивать Лукашенко руки и требовать большего, в том числе и жертвы в виде куска белорусского суверенитета.

Уже известно, что наверняка, белорусский вопрос будет подниматься на встрече Путина и Байдена. Некоторые эксперты считают, что может произойти «геополитическая сделка», согласно которой Америка будет добиваться от России каких- то уступок по Донбассу, например, а взамен отдаст Беларусь целиком в распоряжение России, при условии, конечно, дать укорот Лукашенко.

Получит ли Россия карт-бланш не только на какие-то решительные действии в отношении Лукашенко, но и в отношении суверенитета, узнаем, — подытоживает политический обозреватель.