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Бывший форвард Василюк не примет участие в прощальном матче Глеба
Источник материала: Партизан
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Бывший форвард сборной Беларуси, брестского «Динамо», «Славии» и других команд Роман Василюк получил приглашение принять участие в прощальном матче Александра Глеба, проведение которого запланировано 5 июня на стадионе «Динамо».
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Он сослался на отсутствие свободного времени
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