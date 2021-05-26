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Бывший форвард Василюк не примет участие в прощальном матче Глеба

26.05.2021 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он сослался на отсутствие свободного времени

Бывший форвард сборной Беларуси, брестского «Динамо», «Славии» и других команд Роман Василюк получил приглашение принять участие в прощальном матче Александра Глеба, проведение которого запланировано 5 июня на стадионе «Динамо».



Как сообщает телеграм-канал болельщиков брестского «Динамо», Василюк не сможет сыграть в матче из-за отсутствия свободного времени.
 
 
 
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Он сослался на отсутствие свободного времени
 
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