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Лукашенко: "Нашу избирательную систему надо шлифануть"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко пообещал подредактировать избирательное законодательство.
В стране обновляется избирательная система, заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду.
"Исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны… В любом процессе надо видеть свой народ", - сказал Лукашенко.
Он пообещал подредактировать избирательное законодательство.
"Но не так, как некоторые – "у нас плохо, плохая система". Ермошина недавно сказала: если бы она плохая была, она бы два десятка лет не выдержала", - подчеркнул он.
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Александр Лукашенко пообещал подредактировать избирательное законодательство.
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