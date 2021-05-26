







В стране обновляется избирательная система, заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду.





"Исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны… В любом процессе надо видеть свой народ", - сказал Лукашенко.





Он пообещал подредактировать избирательное законодательство.





"Но не так, как некоторые – "у нас плохо, плохая система". Ермошина недавно сказала: если бы она плохая была, она бы два десятка лет не выдержала", - подчеркнул он.



