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Здание в Витебской области продано на аукционе с превышением цены почти в 1,5 тыс. раз

26.05.2021 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выставленное на аукцион за базовую величину административное здание в городском поселке Шумилино было продано с увеличением цены почти в 1,5 тыс. раз, сообщили в комитете "Витебскоблимущество".

"Административное здание с гаражами в центре г.п. Шумилино по ул. Ленинская, 18 выставлялось на аукцион впервые, сразу за одну базовую величину. На данный лот претендовало два покупателя. В ходе торгов цена увеличилась почти в 1500 раз и на 53-м шаге аукциона административное здание было продано за Br42 991 частной организации из Витебска", - говорится в сообщении.

В будущем в здании планируется открыть студию эстетики, пишет interfax.by
 
Теги: Витебск
 
 
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Выставленное на аукцион за базовую величину административное здание в городском поселке Шумилино было продано с увеличением цены почти в 1,5 тыс. раз, сообщили в...
 
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