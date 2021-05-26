Здание в Витебской области продано на аукционе с превышением цены почти в 1,5 тыс. раз

"Административное здание с гаражами в центре г.п. Шумилино по ул. Ленинская, 18 выставлялось на аукцион впервые, сразу за одну базовую величину. На данный лот претендовало два покупателя. В ходе торгов цена увеличилась почти в 1500 раз и на 53-м шаге аукциона административное здание было продано за Br42 991 частной организации из Витебска", - говорится в сообщении.



