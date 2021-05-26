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Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Источник материала: Навiны
В американском городе Сан-Хосе произошла стрельба, во время которой погибли девять человек, пишет Los Angeles Times.
Подозреваемый поджег свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять,
По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.
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В американском городе Сан-Хосе произошла стрельба, во время которой погибли девять человек, пишет Los Angeles Times.
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