ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии

26.05.2021 21:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В американском городе Сан-Хосе произошла стрельба, во время которой погибли девять человек, пишет Los Angeles Times.

Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Фото: CNN

Подозреваемый поджег свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.

По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В американском городе Сан-Хосе произошла стрельба, во время которой погибли девять человек, пишет Los Angeles Times.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший форвард Василюк не примет участие в прощальном матче Глеба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by