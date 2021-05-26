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Воздушное пространство для самолетов «Белавиа» закрыла и Польша

26.05.2021 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польские власти ввели запрет на полеты белорусских самолетов в своем воздушном пространстве.

Воздушное пространство для самолетов «Белавиа» закрыла и Польша
Фото: Polska Agencja Prasowa

«Это элемент реализации санкций, которые предлагал на Европейском совете премьер Матеуш Моравецки», — сообщил в «Твиттере» пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию. Закрытие неба стран Европы для белорусских самолетов продолжается.

 
 
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Польские власти ввели запрет на полеты белорусских самолетов в своем воздушном пространстве.
 
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