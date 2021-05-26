Лукашенко: Надо сплотиться и выстоять, идти своим путем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел встречу с депутатами парламента, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Президент рассказал о ситуации вокруг страны и привел новые подробности экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробности.

В Овальном зале Дома правительства нет мест. Здесь депутаты, губернаторы, журналисты, общественные деятели. Эту встречу с президентом инициировали парламентарии. Вопросов за последнее время накопилось много.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они боятся новых разоблачений в показаниях, как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы представим общественности все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные», – заявил Лукашенко.

Президент также раскрыл новые подробности о ситуации с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании в Минске.

Сообщение о минировании поступило из Швейцарии. А белорусский истребитель «МиГ-29» не принуждал лайнер к посадке – сопровождал для безопасности. В первую очередь из-за того, что борт пролетал вблизи атомной станции.

«А теперь главный вопрос: почему никто не захотел принять самолет: ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то было очень надо, чтобы он приземлился именно в Минске?» – спросил Лукашенко.

Президент Беларуси предупредил граждан, что страну ждут непростые времена из-за санкций Запада. Но в то же время отметил, что на внешнеэкономическом секторе все не так плохо. И можно заменить Европу «усиленно растущей Азией».

«Нам надо сплотиться и выстоять. Идти своим путем туда, где нас ждут. Где наши рынки сбыта, где нам будет комфортно, где для нас открыты двери. Мы наметили меры. Они будут связаны с развитием. Все совсем неплохо. Честно скажу, даже неожиданно неплохо», – сказал президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что сейчас главное, отвечая на все угрозы, не сбиться с основного пути государства. Также он напомнил, что белорусов в начале следующего года ждет референдум по новой Конституции. Все должно быть открыто и демократично.

Выступление президента длилось час. После свои вопросы главе государства смогли задать депутаты.