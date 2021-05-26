«Искала на видео следы побоев». Родственники и однокурсники о Софье Сапеге

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Россиянке Софье Сапеге, задержанной в Беларуси вместе с активистом Романом Протасевичем, предъявят обвинение в течение 10 дней, заявили в МИД РФ. Родственники и сокурсники девушки борются за ее освобождение.





Софья Сапега, фото 2019 года. Фото Рейтер

23-летняя гражданка России Софья Сапега отдыхала со своим знакомым, оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем, в Афинах. 23 мая их обоих задержали в Минске после принудительной посадки там самолета авиакомпании Ryanair.

Девушку допросили и арестовали на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, но конкретную статью официально не уточняют, подтвердил DW адвокат Александр Филанович. Ему до сих пор не разрешили встретиться с подзащитной . Сейчас Софья находится в СИЗО КГБ в Минске.

Корреспондентка DW поговорила с мамой задержанной, а также с ее однокурсниками. Все уверяют, что Софья невиновна и не была политической активисткой, а также требуют ее освобождения.

«Беларусь — это крайняя точка, куда бы она хотела вернуться»

Мать Софьи Сапеги, Анна Дудич, живет в белорусском городе Лида, в ста километрах от столицы Литвы. Она не видела дочь с августа 2020 года: девушка заканчивала пятый курс Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе и никак не могла выбраться домой. Но обе часто звонили друг другу и переписывались.

— Последний раз мы с дочерью созванивались вечером накануне их вылета из Афин. Сказала, мол, вылетаем завтра, отдохнули хорошо. Теперь, говорит, главная цель — это защититься и начать искать работу. У нее были свои планы, в том числе остаться в Литве. Беларусь — это крайняя точка, куда бы она хотела вернуться, видимо, — рассказала DW Анна Дудич.

О том, что Софья стала девушкой Романа Протасевича, Анна Дудич тоже узнала по телефону.

— Они встречались в течение полугода. Дочка ставила меня в известность, у нас с ней были очень близкие, теплые взаимоотношения. Конечно, я ей предупредительное слово от матери высказала (по поводу того, что Роман Протасевич — активист и его преследует белорусская власть — Ред.). Но как я могу запретить любить? Какой бы ни был человек.

Мне кажется, отношения у них с Романом были серьезные. Между ними существовала любовь, это однозначно. Насчет пожениться не знаю, насколько она была готова или нет, Софья у нас очень серьезная дама, — рассказывает мама Софьи Сапеги.

По ее словам, молодые люди познакомились в баре, и девушка не сразу понимала, с кем именно она встречается.

«Софья не выражала активно свою позицию по поводу Беларуси»

Поэтому Дудич была шокирована, когда белорусский провластный Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал видеозапись, на которой Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация сотрудников органов внутренних дел».

— Софья не выражала активно свою позицию по поводу Беларуси и протестов. Вообще, наша семья вне политики. Мы не хотим опускаться в это дело, потому что вы сами все прекрасно понимаете. Зачем нам это? Мы маленькие люди, от нас в жизни вообще ничего не зависит, — объясняет она.

Само видео женщина пересмотрела почти сто раз. Ставила на паузу, чтобы разглядеть, нет ли следов побоев — синяков или царапин.

— У Романа видны синяки. У Софьи я искала примерно то же самое, но на лице я этого не обнаружила. Не знаю, как оно это происходит… К счастью, никогда не была с этим связана. Не имею представления об этой методике, — говорит Анна Дудич.

В среду, 26 мая, семье удалось передать в СИЗО продукты, личные вещи и средства гигиены. Встретиться с Софьей им не разрешили.

— Больше никакой информации у нас и нет. Наш адвокат подписал подписку о неразглашении, мы уважительно относимся к таким вещам. Я хочу, чтобы моя дочка была на свободе и вернулась к прежней жизни. Хотя с воскресенье у нас вообще ни у кого нет прежней жизни. Мы сейчас проходим новый этап. Страшный этап, — говорит мама Софьи Сапеги.

Реакция студентов на задержание Софьи Сапеги

Однокурсники Софьи Сапеги в Вильнюсе объяснили DW, что хотя большинство студентов были из Беларуси, девушка никогда открыто не высказывала свою политическую позицию и уж тем более не была активисткой.

— Мы в шоке, до последнего надеялись, что это какая-то ошибка. Про Романа мы не знали: фотографии она не выкладывала, в университет он ни разу не приходил, так как мы все с ноября на дистанционном обучении, — рассказала однокурсница Софьи Сапеги Ольга (имя изменено по просьбе героини).

По ее словам, Софья — очень ответственная, внимательная и умная девушка, отлично умеет работать в команде.

— Очень дружелюбная и открытая девчонка. Всегда готова выручить и поддержать. Это правда. Ни капли не приукрашиваю, — говорит Ольга.

Другая однокурсница Софьи Катерина Шафранович также подтвердила, что в университете девушка не занималась активизмом или протестной журналистикой.

— Мы мало общались за пределами университета. Никаких конфликтов абсолютно, просто разные компании и интересы. Ничего плохого про нее не скажу, когда возникали учебные вопросы, мы с Софьей хорошо коммуницировали, — сказала DW Шафранович.

По словам Максимаса Милта, главы отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета, у Софьи Сапеги была безупречная репутация. Она готовилась защитить диплом по теме «Право на заключение брака: универсальные и региональные международно-правовые стандарты».

Студенты уже подготовили обращение к международному сообществу с просьбой «обратить внимание на государственный терроризм, который происходит по инициативе нелегитимных властей Беларуси».