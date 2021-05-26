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«Приорбанк»: «В некоторых банкоматах временно доступны только белорусские рубли»
Источник материала: Onliner
Читатели сообщают о проблемах со снятием валюты в банкоматах «Приорбанка». Вечером банк подтвердил эту информацию, назвав проблему временной.
«В некоторых банкоматах „Приорбанка“ для снятия временно доступны только белорусские рубли. Если вам необходимо снять иностранную валюту, рекомендуем обратиться в контакт-центр по телефонам (8 017) 289-90-90 или 487. Наши специалисты подскажут вам, в каком ближайшем банкомате это можно сделать», — сообщает пресс-служба банка.
На прошлой неделе
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Читатели сообщают о проблемах со снятием валюты в банкоматах «Приорбанка». Вечером банк подтвердил эту информацию, назвав проблему временной. Читать далее…
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