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«Приорбанк»: «В некоторых банкоматах временно доступны только белорусские рубли»

26.05.2021 22:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщают о проблемах со снятием валюты в банкоматах «Приорбанка». Вечером банк подтвердил эту информацию, назвав проблему временной.

«В некоторых банкоматах „Приорбанка“ для снятия временно доступны только белорусские рубли. Если вам необходимо снять иностранную валюту, рекомендуем обратиться в контакт-центр по телефонам (8 017) 289-90-90 или 487. Наши специалисты подскажут вам, в каком ближайшем банкомате это можно сделать», — сообщает пресс-служба банка.

«Приорбанк»: «В некоторых банкоматах временно доступны только белорусские рубли»

На прошлой неделе стало известно, что после почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод расторгает зарплатный проект с частным «Приорбанком» и оставляет государственный «Беларусбанк». Тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату в «Приорбанке», но взять на себя оплату комиссии или получать деньги в кассе завода.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Читатели сообщают о проблемах со снятием валюты в банкоматах «Приорбанка». Вечером банк подтвердил эту информацию, назвав проблему временной. Читать далее…
 
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