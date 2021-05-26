«Приорбанк»: «В некоторых банкоматах временно доступны только белорусские рубли»

Источник материала: Onliner

Читатели сообщают о проблемах со снятием валюты в банкоматах «Приорбанка». Вечером банк подтвердил эту информацию, назвав проблему временной.

«В некоторых банкоматах „Приорбанка“ для снятия временно доступны только белорусские рубли. Если вам необходимо снять иностранную валюту, рекомендуем обратиться в контакт-центр по телефонам (8 017) 289-90-90 или 487. Наши специалисты подскажут вам, в каком ближайшем банкомате это можно сделать», — сообщает пресс-служба банка.





На прошлой неделе стало известно, что после почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод расторгает зарплатный проект с частным «Приорбанком» и оставляет государственный «Беларусбанк». Тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату в «Приорбанке», но взять на себя оплату комиссии или получать деньги в кассе завода.