Лукашенко подписал указ о сервисах онлайн-заимствования

Указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности» подписал Александр Лукашенко.



Источник: leasing.ru

Документ принят «в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы», отмечается в комментарии пресс-службы Лукашенко.

Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.

Согласно документу, сервис онлайн-заимствования — это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.