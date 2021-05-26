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Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона

26.05.2021 22:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Национальный аэропорт — сердце гражданской авиации страны. Помимо авиаперелетов, на нем держались местные таксисты, кафе, расположенные внутри, и собственно персонал. В свете последних событий здесь пока никаких видимых изменений нет, все по-старому: не все двери открываются, кто-то разувшись спит на креслах или ужинает перед полетом в ближайшем ресторане. Белорусов, направлявшихся в Барселону, в аэропорту уже нет: скорее всего, они разъехались по домам. А вот иностранцев, летевших транзитом из Еревана, граждан Украины, Казахстана и Испании много. После головокружительного полета они пытаются выяснить, что, собственно, делать дальше.

В аэропорту сегодня спокойно — как внутри, так и снаружи. Шумно только возле зоны выдачи багажа, где остались сидеть иностранцы. Среди них — гражданка Казахстана, она вместе с другом семьи летела из Нурсултана с пересадками в Барселону, чтобы оформить вид на жительство. Возле огромных чемоданов и экспоната вертолета резвятся ее детишки, один из них даже говорит: «Самая прикольная страна, в которой я был».

— На самолете нам сказали, что есть два варианта развития событий: либо рейс отменяется, либо нас дозаправят и придумают обходной маршрут. Потом сообщили, что обходной маршрут построили, а после огорчили: ничего не выйдет. Поэтому нас выпустили (в аэропорту. — Прим. Onliner). Теперь пытаемся найти какое-то решение вопроса, написали в службу поддержки, будем ждать ответа.

Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона

Во время инцидента в самолете страшно вообще не было, абсолютное спокойствие. Пассажиры вели себя тихо и понимающе. И очень вежливый персонал, надо отдать должное, супервнимательно к нам отнеслись, 150 раз извинились, — рассказывает женщина.

— Рейс отменили вообще. Я в кассу подошла, и мне сказали: делайте возврат онлайн. Даже не предлагают вернуться тем, кто транзитом ехал, говорят: покупайте новый билет. В кассах вообще ничего не знают, советуют: разбирайтесь там, где покупали, — рассказывает еще одна женщина рядом со стойкой выдачи багажа.

Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона

Кассирши нам тоже не прояснили ситуацию, говорят: оформляйте возврат. Рядом топчутся испанцы, которые, по всей видимости, здесь немного задержатся. А один из них снимает происходящее на камеру, будет что вспомнить.

Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона

Но стоявший рядом сотрудник «Белавиа» рассказал о произошедшем немного подробнее.

— На борту было 54 человека, из них белорусов была малая часть. Ситуация такая: сперва нас пустили лететь, потом нет. Те пассажиры, которые находятся в транзитной зоне, отправятся на ближайших рейсах домой. Например, граждан Еревана — вернем в Ереван. С испанцами сложнее, им мы предложили рейс с пересадкой в Стамбуле, откуда они потом доберутся до Барселоны. Остальным пассажирам, если билеты купили у нас, возвращаем деньги в полном объеме. Больше помочь ничем не можем по объективным причинам, — рассказывает сотрудник компании.




Но проблема с отменой данного рейса коснулась и пассажиров в Барселоне, летевших в Минск. Об этом рассказывает Алексей.

— По авиарадару следил за бортом и уже волновался, но собрал чемоданы и выехал в аэропорт. Там, на стойке регистрации, мне сообщили, что рейс отменили, самолет ведь летит из Минска в Барселону, а потом обратно. Нам предлагают поменять рейс и лететь маршрутом Барселона — Франкфурт — Стамбул — Минск. Других комбинаций не предлагают. Компания не оплачивает транспортные расходы, такси, а также не предоставила еду.

Для полета Барселона — Минск ПЦР-тест не нужен был, а вот для вылета по новому маршруту, лежащему через Франкфурт и Стамбул, уже требуется. Его стоимость около 90 евро. Еще нюанс: завтрашний вылет в 6:50 утра, что не совсем удобно, т. к. люди приехали из других регионов Испании и им негде переночевать.

Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона
Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона

Стоит учесть, что большинство пассажиров здесь не белорусы, а армяне, россияне, казахи и т. д., им удобно лететь через Минск как через пересадочный хаб. Сейчас нам поменяли билеты, но все эти перелеты осуществляет не «Белавиа», а Lufthansa и Turkish Airlines, — рассказывает Алексей.

На табло по вылетам сегодня две строки с красными буквами «отменен», не повезло пассажирам Риги и Варшавы. Но после инцидента с Барселоной стало понятно, что не долететь до конечного пункта можно и без предупреждения.

Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона
Что происходило в Национальном аэропорту, куда вернулся борт Минск — Барселона

Чуть позже пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментирует ситуацию с рейсом Минск — Барселона для БЕЛТА.

«Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство. Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы прежде всего Франции уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал», — отметил официальный представитель МИД.

Он также отметил: людей просто лишают возможности добраться до места назначения, а большинство пассажиров на борту — граждане стран ЕС.

«Надо понимать, что Францию и остальных эти „незначительные“ проблемы своих соотечественников и тем более граждан Беларуси не сильно заботят. Прискорбно, что именно такие реальные действия стоят за благовидными мантрами ЕС о „приоритете мобильности“ в Европе», — заметил пресс-секретарь МИД.

Пресс-секретарь выразил слова поддержки и пожелал удачи пассажирам рейса, которые терпят такие неудобства в результате указанного шага отдельных стран ЕС.

«Всем очевидно, что белорусский авиаперевозчик приложил максимум усилий, чтобы, как всегда, выполнить свои обязательства на высоком уровне. Однако произошедшее уж точно не его вина».

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Теги: Минск
 
 
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Национальный аэропорт — сердце гражданской авиации страны. Помимо авиаперелетов, на нем держались местные таксисты, кафе, расположенные внутри, и собственно...
 
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