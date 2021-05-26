Президент Австрии назвал ситуацию с самолетом Ryanair государственным угоном

Президенты Австрии Александер ван дер Беллен и Эстонии Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции по итогам переговоров 26 мая в Вене подвергли критике принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.



Источник: twitter.com/KerstiKaljulaid

Ситуацию с ирландским самолетом ван дер Беллен назвал государственным угоном, сообщает пресс-служба политика, передает БелаПАН .

«Само собой разумеется, что мы требуем немедленно освободить обоих, а также всех остальных заключенных», — сказал президент. По его словам, для выполнения этого требования необходимо задействовать международные площадки, в том числе ООН.

Ван дер Беллен отметил, что прежде Австрия стремилась быть посредником между Александром Лукашенко и оппозицией и попытается быть таковой и в дальнейшем. При этом, по его мнению, о развитии ситуации в Беларуси нужно говорить и с Россией. В то же время австрийский президент выразил сожаление, что в последние годы отношения ЕС и РФ ухудшились.

Керсти Кальюлайд назвала посадку самолета шокирующим актом государственного терроризма и призвала к дальнейшим санкциям в отношении официального Минска. Она заявила о готовности продолжить поддержку белорусской оппозиции.

Ван дер Беллен дважды встречался с Лукашенко: в июне 2018 года, когда приезжал на открытие мемориала жертвам Второй мировой войны «Тростенец», и в ноябре 2019 года, когда белорусский руководитель посещал Австрию с официальным визитом.