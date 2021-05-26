Источник материала: БT

Сначала избили руками и ногами, а после добили куском бетона. Следователи рассказали подробности жестокой расправы в Бобруйске. Расследование уголовного дела завершено, и скоро обвиняемые предстанут перед судом. Эта жуткая история произошла вечером 3 ноября. Двое приятелей уже подшофе пошли в магазин за добавкой, но по дороге встретили знакомого - тоже изрядно выпившего. Друзья напали на жертву, забрали пакет с продуктами и ушли. Спустя время вернулись, дабы убедиться, что жертва мертва. Продолжит Елизавета Лакотко.

Пьяный конфликт закончился хладнокровной расправой в Бобруйске 3 ноября прошло года. Двое друзей 19 и 28 лет проводили вечер со стаканом спиртного. Только алкоголь закончился раньше, чем наступил следующий день, а потому пошли за добавкой в магазин. По дороге встретили знакомого - тоже выпившего. Это было первое рандеву из трех.

Мужчина не стал отвечать на вопросы обидчиков, из-за чего те пришли в ярость. Как следует из материалов уголовного дела, «налетчики специально наносили удары таким образом, чтобы жертва чувствовала боль и страдания». А после приятели осмотрели карманы знакомого, но не найдя ценностей, забрали пакет с продуктами.

Жертва была еле жива. Тогда подельники решили не помочь, а добить, причем, очень жестоко - на мужчину кидали кусок бетона.

Вернувшись домой, друзья постирали окровавленную одежду, а после сожгли. Тем не менее, уйти от ответственности не вышло. Подозреваемым предъявлено обвинение за убийство группой лиц с особой жестокостью, а также разбой. Расследование уголовного дела завершено, скоро они предстанут перед судом. Мужчинам грозит наказание вплоть до исключительной меры.





Читайте также:

