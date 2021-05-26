ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выпивший мужчина в Молодечно ломился в ресторан быстрого питания в 4 часа утра

26.05.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Голодный дебошир или пьяная выходка. Выпивший мужчина в Молодечно ломился в ресторан быстрого питания в 4 часа утра. Дебошир хотел купить продукцию через автодрайв. Парень не стал дожидаться, когда откроется окно выдачи заказов. Вместо этого он пустил в ход кулаки. Разъяренный молодой человек ногами разбил фасадную плитку, после чего стал ломиться в стеклянную входную дверь кафе. Успокаивать дебошира пришлось правоохранителям.

Надо сказать, что парень и раньше попадал в поле зрения милиции, его привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков, и проходил принудительное лечение от  токсикомании. Действия молодого человека следователи квалифицировали как хулиганство. Он возместил причиненный ущерб.


Читайте также:



 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голодный дебошир или пьяная выходка. Выпивший мужчина в Молодечно ломился в ресторан быстрого питания в 4 часа утра. Дебошир хотел купить продукцию через...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня, 26 мая, в Паневежисе на здании муниципалитета был поднят исторический флаг Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by