Источник материала: БT

Голодный дебошир или пьяная выходка. Выпивший мужчина в Молодечно ломился в ресторан быстрого питания в 4 часа утра. Дебошир хотел купить продукцию через автодрайв. Парень не стал дожидаться, когда откроется окно выдачи заказов. Вместо этого он пустил в ход кулаки. Разъяренный молодой человек ногами разбил фасадную плитку, после чего стал ломиться в стеклянную входную дверь кафе. Успокаивать дебошира пришлось правоохранителям.

Надо сказать, что парень и раньше попадал в поле зрения милиции, его привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков, и проходил принудительное лечение от токсикомании. Действия молодого человека следователи квалифицировали как хулиганство. Он возместил причиненный ущерб.





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