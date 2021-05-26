Брестские таможенники обнаружили в автобусе марихуану

Источник материала: БT

Спрятанную под чехлом сидения марихуану обнаружила служебная собака - она же нашла и хозяина наркотика. Им оказался один из пассажиров рейсового автобуса "Варшава-Минск". Преступление выявлено в пункте пропуска "Брест". В личных вещах 30-летнего мужчины обнаружены специальные трубки, предположительно для употребления травки. Трасологическая экспертиза выяснила, что именно в вырванную страницу из ежедневника подозреваемого и была завёрнута конопля - почти полтора грамма. В отношении мужчины таможней возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.







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