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Брестские таможенники обнаружили в автобусе марихуану

26.05.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Спрятанную под чехлом сидения марихуану обнаружила служебная собака - она же нашла и хозяина наркотика. Им оказался один из пассажиров рейсового автобуса "Варшава-Минск". Преступление выявлено в пункте пропуска "Брест". В личных вещах 30-летнего мужчины обнаружены специальные трубки, предположительно для употребления травки. Трасологическая экспертиза выяснила, что именно в вырванную страницу из ежедневника подозреваемого и была завёрнута конопля - почти полтора грамма. В отношении мужчины таможней возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Спрятанную под чехлом сидения марихуану обнаружила служебная собака - она же нашла и хозяина наркотика. Им оказался один из пассажиров рейсового автобуса...
 
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