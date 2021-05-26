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Сборная Беларуси по хоккею проиграла Великобритании со счетом 3:4

26.05.2021 22:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Риге сборная Беларуси провела третий матч на чемпионате мира по хоккею против сборной Великобритании. Итоговый счет встречи 3:4 в пользу соперника.

Сборная Великобритании начинала встречу с 8-го места в группе А, за 4 игры у игроков этой команды было всего одно очко. Наша сборная по цифрам, и не только, казалась сильнее. Первую шайбу в ворота соперника забил Владислав Кодола на 30-й минуте, еще две — Шейн Принс и Джефф Плэтт.

Беларусь до этого провела три игры. Уступила сборной Словакии (2:5), выиграла у Швеции (1:0), проиграла Чехии (3:2).

Расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:

  • 28 мая: Дания — Беларусь;
  • 30 мая: Беларусь — Швейцария;
  • 1 июня: Россия — Беларусь.

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Сегодня в Риге сборная Беларуси провела третий матч на чемпионате мира по хоккею против сборной Великобритании. Итоговый счет встречи 3:4 в пользу соперника. Читать...
 
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