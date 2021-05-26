Сборная Беларуси по хоккею проиграла Великобритании со счетом 3:4

Источник материала: Onliner

Сегодня в Риге сборная Беларуси провела третий матч на чемпионате мира по хоккею против сборной Великобритании. Итоговый счет встречи 3:4 в пользу соперника.

Сборная Великобритании начинала встречу с 8-го места в группе А, за 4 игры у игроков этой команды было всего одно очко. Наша сборная по цифрам, и не только, казалась сильнее. Первую шайбу в ворота соперника забил Владислав Кодола на 30-й минуте, еще две — Шейн Принс и Джефф Плэтт.

Беларусь до этого провела три игры. Уступила сборной Словакии (2:5), выиграла у Швеции (1:0), проиграла Чехии (3:2).

Расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:

28 мая: Дания — Беларусь;

Дания — Беларусь; 30 мая: Беларусь — Швейцария;

Беларусь — Швейцария; 1 июня: Россия — Беларусь.