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Белорусские хоккеисты проиграли британцам, которые 59 лет не побеждали в основное время
Источник материала: Навiны
Сборная Великобритании победила соперников из Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира в Риге со счетом 4:3. Это первая победа в высшем дивизионе ЧМ с 1962 года.
За десять минут до окончания основного времени сборная Беларуси проигрывала 1:4, но на 52-й минуте отличился Платт, на 58-й — Принс. Нашей команде нужно было забить еще одну шайбу за две минуты, чтобы перевести игру в овертайм, но не получилось.
На чемпионате мира белорусы победили шведов и проиграли словакам, чехам и британцам. Ближайшая игра пройдет 28 мая с датчанами.
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Сборная Великобритании победила соперников из Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира в Риге со счетом 4:3. Это первая победа в высшем дивизионе ЧМ с 1962...
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