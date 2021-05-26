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Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям
Источник материала: Партизан
Соответствующий вопрос был задан сегодня на встрече в парламенте,
Политик отметил, что это предложение надо проработать с юридической точки зрения. "Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау (речь о том, что примеры подобных законодательных норм уже есть за рубежом. - Прим. БЕЛТА), но очень нужное для нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.
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Соответствующий вопрос был задан сегодня на встрече в парламенте, сообщает БЕЛТА.
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