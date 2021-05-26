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ЧМ в Риге: Сборная Беларуси проиграла сборной Великобритании
Источник материала: Партизан
26 мая на чемпионате мира по хоккею в Риге белорусская сборная програла команде Великобритании — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1).
Шайбами в белорусской команде отметились Владислав Кодола, Джефф Платт и Шейн Принс — все трое натурализованные игроки,
Для Великобритании это первая победа в элитном дивизионе с 1962 года.
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26 мая на чемпионате мира по хоккею в Риге белорусская сборная програла команде Великобритании — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1).
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