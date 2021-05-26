Где находится Роман Протасевич - адвокат не знает

"Где он, мне не говорят, никакой связи с ним нет. Дело с утра было в управлении Следственного комитета по Минску , но где теперь - я не знаю", - сказала Оленская.





"Родители Романа ищут его по больницам и сообщают мне, что пока ни в одной из них не подтвердили, что он у них. Никакой информации о его местонахождении у нас нет", - добавила адвокат.









Сегодня она подала в Следственный комитет ходатайство о медицинском освидетельствовании Протасевича и жалобу в Генеральную прокуратура на противодействие оказанию юридической помощи подзащитному.



