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В банкоматах "Приорбанка" возникли проблемы с валютой

27.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Приорбанк" заявил об отсутствии валюты в некоторых банкоматах.

На странице в Фейсбуке пресс-служба банка написала: "В некоторых банкоматах Приорбанка для снятия временно доступны только белорусские рубли". 



Тем, кто хочет снять валюту, рекомендуют обращаться в контакт-центр по телефонам (017) 289 90 90 или 487. Специалисты банка обещают подсказать ближайший банкомат, где можно снять валюту, пишет Еврорадио.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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"Приорбанк" заявил об отсутствии валюты в некоторых банкоматах.
 
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