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В банкоматах "Приорбанка" возникли проблемы с валютой
Источник материала: Партизан
"Приорбанк" заявил об отсутствии валюты в некоторых банкоматах.
На странице в Фейсбуке пресс-служба банка
Тем, кто хочет снять валюту, рекомендуют обращаться в контакт-центр по телефонам (017) 289 90 90 или 487. Специалисты банка обещают подсказать ближайший банкомат, где можно снять валюту,
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"Приорбанк" заявил об отсутствии валюты в некоторых банкоматах.
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