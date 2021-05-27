Ароматный крамбл с миндалём и чёрной смородиной. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Крамбл – настоящее поле для экспериментов. Он может быть ягодным, фруктовым, овощным. Сладким или солёным. С орехами и без. В общем, вариантов много. Достаточно один раз приготовить, и ваша кулинарная фантазия будет требовать новых экспериментов.

Вам понадобится:

сливочное масло - 100 г;

чёрная смородина - 250 г;

овсяные хлопья - 100 г;

манка - 1 ст.л.;

сахар - 3-4 ст.л.;

миндаль - 100 г.

Как готовить?

1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры.

2. Овсянку и сахар смолоть в блендере. Добавить к ним манную крупу. Тщательно перемешать вместе со сливочным маслом.





3. В форму для запекания выложить смородину. Можно не размораживать.

4. На ягоды равномерно выложить тесто.

5. Сверху посыпать миндалём, измельчённым в блендере.





6. Выпекать в духовке при температуре 180° 20-25 минут.





Приятного аппетита!

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