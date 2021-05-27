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Ароматный крамбл с миндалём и чёрной смородиной. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Крамбл – настоящее поле для экспериментов. Он может быть ягодным, фруктовым, овощным. Сладким или солёным. С орехами и без. В общем, вариантов много. Достаточно один раз приготовить, и ваша кулинарная фантазия будет требовать новых экспериментов.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры.
2. Овсянку и сахар смолоть в блендере. Добавить к ним манную крупу. Тщательно перемешать вместе со сливочным маслом.
3. В форму для запекания выложить смородину. Можно не размораживать.
4. На ягоды равномерно выложить тесто.
5. Сверху посыпать миндалём, измельчённым в блендере.
6. Выпекать в духовке при температуре 180° 20-25 минут.
Приятного аппетита!
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Крамбл – настоящее поле для экспериментов. Он может быть ягодным, фруктовым, овощным. Сладким или солёным. С орехами и без. В общем, вариантов много. Достаточно один...
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