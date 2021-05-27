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Ароматный крамбл с миндалём и чёрной смородиной. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

27.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ароматный крамбл с миндалём и чёрной смородиной. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

Крамбл – настоящее поле для экспериментов. Он может быть ягодным, фруктовым, овощным. Сладким или солёным. С орехами и без. В общем, вариантов много. Достаточно один раз приготовить, и ваша кулинарная фантазия будет требовать новых экспериментов.

Вам понадобится:

  • сливочное масло - 100 г;
  • чёрная смородина - 250 г;
  • овсяные хлопья - 100 г;
  • манка - 1 ст.л.;
  • сахар - 3-4 ст.л.;
  • миндаль - 100 г.

Как готовить?

1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры.

2. Овсянку и сахар смолоть в блендере. Добавить к ним манную крупу. Тщательно перемешать вместе со сливочным маслом.


3. В форму для запекания выложить смородину. Можно не размораживать.

4. На ягоды равномерно выложить тесто.

5. Сверху посыпать миндалём, измельчённым в блендере.


6. Выпекать в духовке при температуре 180° 20-25 минут. 


Приятного аппетита!

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Крамбл – настоящее поле для экспериментов. Он может быть ягодным, фруктовым, овощным. Сладким или солёным. С орехами и без. В общем, вариантов много. Достаточно один...
 
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