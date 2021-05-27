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В Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир. Он одним из первых в мире получил вакцину от COVID-19

27.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир. Он одним из первых в мире получил вакцину от COVID-19

В Великобритании после получения вакцины от COVID-19 скончался 81-летний Ульям Шекспир. Об этом сообщает BBC.

Британец одним из первых в мире привился вакциной Pfizer – BioNTech. При этом первым человеком в мире, получившим вакцину, стала 91-летняя Маргарет Кинан – она привилась всего за несколько минут до Уильяма.

Отмечается, что его смерть не связана с введением препарата. Шекспир получил вакцину еще в 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри, а причиной его смерти стал инсульт. У него остались двое сыновей и внуки.

Фото: Freepik

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В Великобритании после получения вакцины от COVID-19 скончался 81-летний Ульям Шекспир. Об этом сообщает BBC. Британец одним из первых в мире привился вакциной Pfizer –...
 
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