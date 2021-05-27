Лукашенко: Я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей

Источник материала: ОНТ

Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Но в потасовках, мятежах, цветных революциях, которые прокатились по миру, только Беларусь осталась нетронутой. Об этом Президент заявил на встрече с парламентариями.

В Овальном зале собрались не только депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, но и министры, губернаторы, дипломаты, журналисты и политологи. Речь шла об актуальных вопросах внутренней и внешней политики. Как отметил Александр Лукашенко, выстоять получилось благодаря сильной стороне белорусов – это честность, искренность и порядочность. Но это же и наша уязвимость. Также Глава государства предупредил: раскачивать обстановку в стране нет смысла. У общества выработался иммунитет к улице и площадям. Также противники не учитывают, что общество вынесло уроки из событий прошлого года и стало взрослее.

Александр Лукашенко подробно и в деталях разобрал ситуацию с самолетом Афины – Вильнюс. Сигнал о минировании был получен из Швейцарии. Притом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа в соответствии с международными правилами. У пилотов было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета.

В таких жёстких внешних условиях для общества и власти важно сохранить единство и монолитность. Поэтому Александр Лукашенко обратился к белорусам: главная задача нынешнего поколения – сохранить страну. А для этого необходимо в оценках ситуации руководствоваться здравым смыслом, ведь оппоненты и недруги, наполняя информационное пространство ложью и фейками, апеллируют к эмоциям.

После выступления Главы государства слово взяли другие присутствующие. Премьер-министр Роман Головченко на цифрах доказал: вопреки прогнозистам из западных агентств, экономика набрала неплохой ход – ВВП за 4 месяца вырос на 2,5%. А промышленность прибавила 11% – и это в условиях, которые далеки от комфортных.

Глава МИДа затронул ситуацию с государственным флагом в Латвии – такое отношение соседей привело к взрыву патриотизма и консолидации в обществе. Что касается санкций, то они, по оценке Владимира Макея, нацелены на разрушение экономики и размывание суверенитета страны. Но на такие инструменты МИД готов дать адекватный ответ.

То, что несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме, подтвердил и председатель Комитета госбезопасности. Но у противника есть ресурсы, отработанные технологии и опыт играть в долгую. Говоря о задержанном Романе Протасевиче, Иван Тертель отметил, что сейчас проводятся следственные действия – задержанный дает показания. В том числе о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, спецслужбах, политиках и организациях, которые в этом участвовали. Сам Протасевич в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов». Также в Овальном зале с докладами выступили министры обороны и внутренних дел. После ситуацию в стране обсудили в формате открытого микрофона и дискуссии – каждый мог поднять волнующий его вопрос или проблематику.

Полномочия государственных органов власти и работа местных, сохранение исторической памяти, Конституционная реформа, обеспечение национальной безопасности и межгосударственные отношения с ближайшими партнерами – Россией и Китаем, ну и, конечно же, реакция Беларуси на действия и давление Запада. Один из вопросов, который сейчас активно обсуждают в СМИ, – предстоящая встреча президентов России и США и её повестка. Александр Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск для обсуждения проблем Беларуси.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram