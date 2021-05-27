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Посадка рейса Ryanair в Минске и задержание Протасевича: чем Беларусь ответит на давление Запада?

27.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посадка рейса Ryanair в Минске и задержание Протасевича: чем Беларусь ответит на давление Запада?

Рейс Афины – Вильнюс. Сообщение о минировании. Экстренная посадка. Неожиданный пассажир. Задержание, а после – шквал обвинений и угроз, а также откровенных фейков. В понедельник внезапно соцсети разрываются молнией: мать Протасевича якобы сообщает, что сын при смерти в одной из больниц. Ложь. Развенчал сам задержанный. Но этого не хотят замечать ни анонимы Telegram-сообщества, ни боссы от политики на Западе. Свой вердикт они решили вынести, не дожидаясь фактов и результатов официального расследования. В приступе общеевропейской истерики мэр Риги и глава МИД Латвии срывают белорусский государственный флаг на центральной площади города, где расположены флаги других стран-участниц мирового хоккейного форума, и меняют его на БЧБ. Белорусский МИД действует молниеносно. Латвийскому послу дают сутки, чтобы покинуть нашу страну.

И сегодня Президент Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу происходящего, чтобы расставить все точки над «i». Что произошло в минском аэропорту и как мы должны сегодня воспринимать само событие и такую нервную реакцию на него? Эти вопросы обсудили гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя ТРО Союза Людмила Ковалёва, а также директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

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Рейс Афины – Вильнюс. Сообщение о минировании. Экстренная посадка. Неожиданный пассажир. Задержание, а после – шквал обвинений и угроз, а также откровенных фейков....
 
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