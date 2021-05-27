Теннисистка Ольга Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации открытого чемпионата Франции

Источник материала: ОНТ

Ольга Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Во втором круге белоруска обыграла Яну Фетт из Хорватии.

Первый сет остался за соперницей 6:4, во втором сильнее была белорусская теннисистка – 6:2. В решающей третьей партии белоруска уступала с брейком, но в итоге изменила ход матча и выиграла – 7:5. Следующая соперница Говорцовой определится в матче Александра Крунич (Сербия) – Габриэла Русе (Румыния).

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