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Теннисистка Ольга Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации открытого чемпионата Франции
Источник материала: ОНТ
Ольга Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Во втором круге белоруска обыграла Яну Фетт из Хорватии.
Первый сет остался за соперницей 6:4, во втором сильнее была белорусская теннисистка – 6:2. В решающей третьей партии белоруска уступала с брейком, но в итоге изменила ход матча и выиграла – 7:5. Следующая соперница Говорцовой определится в матче Александра Крунич (Сербия) – Габриэла Русе (Румыния).
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Ольга Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Во втором круге белоруска обыграла Яну Фетт из Хорватии. Первый...
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