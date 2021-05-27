Выставка живописи уроженца белорусских Смиловичей Шраги Царфина открылась во Франции

Источник материала: ОНТ

Его работы покорили сердце Коко Шанель. Со вкусом «иконы стиля» XX века спорить нет резона. Уроженца белорусских Смиловичей Шрагу Царфина чествуют в столице Франции. Выставка живописи мэтра Парижской школы открыта сегодня в легендарной галерее «Монпарнас». Художник жил и творил в разных странах, но мыслями он всегда был в родном местечке.





Если Париж – «столица мирового искусства», то район Монпарнас – это «гвоздь, на котором всё держится», а его «шляпка» – одноимённая арт-галерея. Развесили на стенах картины Zarfina (на французский манер). Открыли двери сразу после «adieu, локдаун»!

Ив Дюлак, внук Шраги Царфина: «У моего деда был свой стиль, свои цвета, мотивы. Очень разные в зависимости от периода в его творчестве. Действительно, здесь много загадочного. Я бы сказал даже – мистического. Это картины, с которыми нужно "прожить". В Беларуси проделана огромная работа по возрождению и сохранению памяти о нём. Я смог увидеть "родину предков"».

Из частных коллекций 39 произведений. Редкие образцы. Самые ранние – конца 1940-х. Около 300 работ Царфина утеряны в годы Второй мировой войны. Он сам был мобилизован во французскую армию, после её разгрома участвовал в Сопротивлении.

Игорь Фисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции: «Парижская выставка Царфина стала возможной благодаря серьёзной совместной работе Беларуси и Франции, направленной на сохранение и популяризацию творчества выдающегося художника. Она является своеобразным символом общего культурного наследия, многолетней совместной истории наших народов и поводом для дальнейшего укрепления межчеловеческих контактов».

Земляк и друг Сутина оправился в 1914-м из родных пенатов через Палестину «навстречу» Парижу. В 24-м году Царфин увидел Сену, «взошёл на Парнас». Полотна уроженца Смиловичей собирают по всему миру, есть они у Ротшильдов и Чаплинов.

Синхронные ретроспективы Царфина проходят в Париже и в Минске. Это знаково, согласитесь. Ведь искусство всех сближает. Кстати, «ведущий к свету» – такое прозвище получил от современников мэтр долго «незаслуженно неизвестный» на Родине. Лучше поздно, чем никогда.

«Симфония цвета» в галерее «Предместье» – тоже из частных коллекций. Живописные пейзажи французской провинции. Реакция публики: «это так знакомо»! И даже объяснимо. У каждого художника есть «гвоздь, на котором всё держится».

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