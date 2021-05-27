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Выставка живописи уроженца белорусских Смиловичей Шраги Царфина открылась во Франции

27.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выставка живописи уроженца белорусских Смиловичей Шраги Царфина открылась во Франции

Его работы покорили сердце Коко Шанель. Со вкусом «иконы стиля» XX века спорить нет резона. Уроженца белорусских Смиловичей Шрагу Царфина чествуют в столице Франции. Выставка живописи мэтра Парижской школы открыта сегодня в легендарной галерее «Монпарнас». Художник жил и творил в разных странах, но мыслями он всегда был в родном местечке. 


Если Париж – «столица мирового искусства», то район Монпарнас – это «гвоздь, на котором всё держится», а его «шляпка» – одноимённая арт-галерея. Развесили на стенах картины Zarfina (на французский манер). Открыли двери сразу после «adieu, локдаун»!

Ив Дюлак, внук Шраги Царфина: «У моего деда был свой стиль, свои цвета, мотивы. Очень разные в зависимости от периода в его творчестве. Действительно, здесь много загадочного. Я бы сказал даже – мистического. Это картины, с которыми нужно "прожить". В Беларуси проделана огромная работа по возрождению и сохранению памяти о нём. Я смог увидеть "родину предков"».

Из частных коллекций 39 произведений. Редкие образцы. Самые ранние – конца 1940-х. Около 300 работ Царфина утеряны в годы Второй мировой войны. Он сам был мобилизован во французскую армию, после её разгрома участвовал в Сопротивлении.    

Игорь Фисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции: «Парижская выставка Царфина стала возможной благодаря серьёзной совместной работе Беларуси и Франции, направленной на сохранение и популяризацию творчества выдающегося художника. Она является своеобразным символом общего культурного наследия, многолетней совместной истории наших народов и поводом для дальнейшего укрепления межчеловеческих контактов».

Земляк и друг Сутина оправился в 1914-м из родных пенатов через Палестину «навстречу» Парижу. В 24-м году Царфин увидел Сену, «взошёл на Парнас». Полотна уроженца Смиловичей собирают по всему миру, есть они у Ротшильдов и Чаплинов.     

Синхронные ретроспективы Царфина проходят в Париже и в Минске. Это знаково, согласитесь. Ведь искусство всех сближает. Кстати, «ведущий к свету» – такое прозвище получил от современников мэтр долго «незаслуженно неизвестный» на Родине. Лучше поздно, чем никогда.

«Симфония цвета» в галерее «Предместье» – тоже из частных коллекций. Живописные пейзажи французской провинции. Реакция публики: «это так знакомо»! И даже объяснимо. У каждого художника есть «гвоздь, на котором всё держится».        

 

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Теги: Минск
 
 
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Его работы покорили сердце Коко Шанель. Со вкусом «иконы стиля» XX века спорить нет резона. Уроженца белорусских Смиловичей Шрагу Царфина чествуют в столице...
 
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