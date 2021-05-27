«Минсктранс» с 4 июня возобновит автобусные рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Источник материала: ОНТ

ГП «Минсктранс» с 4 июня возобновит регулярные автобусные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Рейсы будут выполняться через день. Так, по маршруту Минск – Санкт-Петербург автобусы будут отправляться в 19:00 с 4 июня, а обратно, из Санкт-Петербурга – с 19 часов 5 июня.

Рейсы из Минска в Москву будут отправляться в 20:30 (также с 4 июня), а уже в 19 часов следующего дня они будут отправляться с автовокзала «Южные ворота» и с 20:45 с автовокзала «Саларьево» Москвы.

Фото: БЕЛТА

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