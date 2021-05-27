Лукашенко: От белорусов требуется одно – единство. Главные тезисы выступления Президента в парламенте

Источник материала: ОНТ

Главная тема дня – заявления Президента в Овальном зале Парламента . Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Но в потасовках, мятежах, цветных революциях, которые прокатились по миру, пожалуй, только Беларусь осталась несломленной. Александр Лукашенко отметил: нация выстояла благодаря сильной стороне белорусов – это честность, искренность и порядочность. Но что будет дальше, как противостоять внешнему давлению, которое не ослабевает? На кого рассчитывать? Ключевой призыв Президента прост и четок – надо сплотиться, выдержать и отстоять страну. Вместе мы это сможем сделать. Наказы опытного политика, советы белоруса, который переживает за страну, и поручения Главы государства.





Это утро в кулуарах Палаты представителей сравнимо с днём, когда Президент обращается с Посланием к народу и парламенту. Здесь полный состав обеих палат, ключевые представители вертикали власти, общественные деятели, зарубежные дипломаты, журналисты, блогеры – все те, кого принято называть мнение формирующими личностями. Впрочем, по содержанию будет ощутимая разница, послание – документ, определяющий перспективы развития страны как минимум на год, при этом в русле пятилетних планов, сегодняшнее заявление – реакция на актуальные события. Александр Лукашенко намеревался выступить с ним ещё накануне, но законодатели решили не оставаться в стороне и обратились с просьбой сменить формат. Однако прежде, чем отвечать на вопросы, Президент, как сам подчеркнул, счёл своим долгом подробно остановиться на ситуации вокруг Беларуси с важной оговоркой…

Реакция под стать обстоятельствам. То, что сейчас происходит, называется гибридной войной. Она сложнее, чем та, о которой мы читали в учебниках истории: враг здесь не называет себя врагом, наоборот, открыто декламирует одни цели, а в действительности добивается других.

Пример поменьше: состоятельный бизнесмен финансирует революционеров, чтобы те, когда добьются власти, отплатили ему, скажем, промышленным предприятием. Ничего нового – это бизнес. Пример обширнее: когда так поступают целые государства и коалиции. Если вы всё еще верите в чистоту мотивов Европейского союза и заокеанских партнёров, просто оцените ситуацию в разрезе до и после на примере любой страны, где коллективный Запад в разное время пытался якобы прививать демократию.

Сейчас та же Европа вынуждена противостоять своим же гражданам – антиковидные протесты всё массовее, люди не видят смысла в закрытый границах, ограничениях собственной свободы, убытках, которые терпят из-за локдауна. Ведь пример перед глазами: в Беларуси есть ковид, но без жёстких мер заболеваемость ниже, к тому же хватает мест в больницах, ещё и вакцину производят. Чем не повод для политиков сменить невыгодную повестку?

Излюбленный метод западных стран – санкционное давление. Это значит, не хотите по-нашему, будем заставлять. Но парадокс: с одной стороны Президента Беларуси упрекают в якобы излишней зависимости от России, с другой – за отстаивание собственного суверенитета.

К ситуации в Риге ещё вернёмся, начнём всё же с начала. Белорусская тематика в Европейском союзе постепенно стала терять актуальность. Чтобы это изменить, нужен был повод. Его нашли.

Беларусь опубликовала данные переговоров пилота и диспетчеров, власти страны выразили готовность предоставить все данные для объективного расследования, принять у себя любых экспертов. Но разве кому-то из обвинителей нужна объективность?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии, сообщение одновременно везде поступило. Информация была доведена до экипажа. У нас в воздухе в опасности было 123 пассажира. Не надо меня упрекать, я действовал по закону. Мы действовали в соответствии с международным правом, но решение принимали не мы».

Ситуация, когда зрители следят за руками, а подмен происходит за спиной у фокусника. Виртуозно ли? Скорее ожидаемо.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «А теперь главный вопрос: почему ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев не приняли этот самолёт? Или кому-то надо было, чтобы он сел именно в Минске? Меня обвиняют в направлении истребителя. Он должен был не допустить отклонение гражданского судна с взрывчаткой. Если что-то случилось бы, он должен был передать координаты спасателям. Этот самолёт должен был обеспечить связь и обеспечить посадку. Кому это надо объяснять?»

Президент предложил порассуждать: давайте представим ситуацию, что в США сегодня гражданский борт с возможной бомбой на борту меняет направление движения. Летит себе в аэропорт, и его никто не сопровождает. Уверены, что было бы именно так? А если бы и да, как бы отреагировали американцы?

Но были ещё двое пассажиров, которые в Вильнюс не полетели. Впрочем, это для литовских властей они пассажиры, в Беларуси одному из них уже предъявлено серьёзное обвинение.

Четыре года назад Польша не пустила самолет с правительственной делегацией из России. США сажали и самолет со сторонником Трампа, который якобы подстрекал к штурму Капитолия, и даже самолет президента Боливии в Австрии в поисках Сноудена в 2013-м. Украина в своём воздушном пространстве под угрозой сбить разворачивала белорусский борт, Турция с истребителями посадила рейс Москва – Дамаск и обыскивала при закованном в наручники экипаже. Великобритания сделала ровным счетом то же самое, что и Беларусь, из-за ложного минирования. А в иранский пассажирский лайнер едва не влетели израильские истребители. Но зачем об этом сейчас вспоминать?

Большее опасение вызывает сам факт того, что напряжение в регионе растёт. Казалось бы, открытое противостояние не выгодно ни одному народу. Так что здесь точно не про интересы большинства.

Известно ведь: основу для революции создаёт бедность, здесь всё сходится. Ещё парадокс: те, кто громче других кричит о переменах, люди отнюдь не бедные. К тому же механизм для реальных перемен само же государство и предложило – это реформа Конституции. До референдума остаётся всего-то 9 месяцев.

В Овальный зал сегодня Президент пригласил и правительство. Не только для того, чтобы быть в курсе, но и чтобы помочь Главе государства держать в курсе остальных. Первым докладывал премьер-министр, всё же экономика – основа белорусской стабильности. И как бы ей не предрекали крах, в пандемийный период подрос ВВП, вместе с ним промышленное производство, экспорт и вовсе с рекордным положительным сальдо. Выходит, как у Марка Твена: слухи о смерти сильно преувеличены.

Опять же, у подобных действий есть мотив. И глава МИДа об этом знает наверняка. Методы борьбы за демократию при этом используют совсем не демократичные: в Варшаве и Вильнюсе угрожают посольствам, в Латвии обсуждают возможность взять в заложники хоккейную сборную Беларуси. И после того, как в Риге представители власти сняли национальный флаг Беларуси – это, увы, не кажется чьей-то шуткой. При этом Владимир Макей призывает не забывать: санкции работают не против режима, а против людей.

Глава КГБ дополнил тему: триггером для нового витка санкций стала спланированная провокация. И за доказательствами дело не станет.

Только за последний месяц МВД изъяло более 300 тысяч долларов – деньги, предназначенные для финансирования протестов. Но куда больше, отметил министр обороны, соседи тратят на усиление боеготовности.

Казалось бы, после этого разговора и подробных докладов у участников встречи полная картина происходящего. Однако инициаторов встречи в Овальном зале – депутатов и сенаторов – интересует политический курс страны в более широком понимании.

Вопросы внешней политики, законодательные инициативы, взаимодействие с исполнительной властью, работа местных советов – парламентарии воспользовались случаем и говорили о многом, что важно для них в текущей работе. Но всё же события последних дней всё больше взывают к патриотизму. Действительно, есть вещи, о которых нельзя молчать.

Президент не устаёт напоминать: суверенитет – не предмет для торга. Но всякий раз перед переговорами с Владимиром Путиным эту карту снова пытаются разыграть. Вот и сейчас в преддверии встречи в Сочи где-то в телеграм-каналах повторяют старые фейки о главном.

Но сейчас активно обсуждают ещё одну предстоящую встречу двух президентов: Путина и Байдена. Предполагается, что состоится она в Женеве, но при желании, впрочем, может, и в Минске. Александр Лукашенко приглашает, раз уж сообщают, что президенты России и США намерены обсудить ситуацию в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. А Байден что скажет? Пусть приезжает в Беларусь, сидеть в Швейцарии и обсуждать с Путиным проблемы Беларуси – смешно. А может, рискнёт, мы же запросто посадить самолёт можем».

Спустя 4 часа вопросы из зала закончились. С другой стороны, прощаясь, Президент подытожил: встречаться в таком формате, а может и шире, следует чаще. Но не хотелось бы, чтобы поводы были подобными. Всё же посыл у собравшихся в Овальном зале без преувеличения единый, его ёмко сформулировал министр иностранных дел.

ФОТО: БЕЛТА

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