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Гигин: Беларусь хотят из независимого государства превратить в протекторат
Источник материала: ОНТ
Так что же произошло на борту Ryanair? И почему неразворотливая европейская бюрократия в течение нескольких минут, не дожидаясь деталей, чётко описывает ситуацию и делает синхронные заявления, привязывая даже «Северный поток»? Свое мнение об событиях последних дней в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.
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Так что же произошло на борту Ryanair? И почему неразворотливая европейская бюрократия в течение нескольких минут, не дожидаясь деталей, чётко описывает ситуацию и...
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