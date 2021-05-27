Гигин: Беларусь хотят из независимого государства превратить в протекторат

Источник материала: ОНТ

Так что же произошло на борту Ryanair? И почему неразворотливая европейская бюрократия в течение нескольких минут, не дожидаясь деталей, чётко описывает ситуацию и делает синхронные заявления, привязывая даже «Северный поток»? Свое мнение об событиях последних дней в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «Это сознательная кампания, которая ведет к эскалации. Уже план разработан. План так называемой помощи Беларуси. Что такое 3 миллиарда в нынешних условиях? Ничего. Но что там записано: проведение под контролем международных структур. Это – протекторат. Нас хотят из независимого государства превратить в протекторат. Здесь будет находиться специальная миссия. Вы думаете, если они свергнут Лукашенко, Тихановская придет, Бабарико? Они будут марионетками. Будет управлять американское посольство. Во вторую очередь, миссия Европейского союза. И специально созданные, как это было на Украине, официальные организации на очень больших зарплатах. Специальные миссии для каждого министерства, которые сознательно управляют страной».









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