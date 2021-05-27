ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гигин: Беларусь хотят из независимого государства превратить в протекторат

27.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гигин: Беларусь хотят из независимого государства превратить в протекторат

Так что же произошло на борту Ryanair? И почему неразворотливая европейская бюрократия в течение нескольких минут, не дожидаясь деталей, чётко описывает ситуацию и делает синхронные заявления, привязывая даже «Северный поток»?  Свое мнение об событиях последних дней в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. 

Вадим Гигин: «Это сознательная кампания, которая ведет к эскалации. Уже план разработан. План так называемой помощи Беларуси. Что такое 3 миллиарда в нынешних условиях? Ничего. Но что там записано: проведение под контролем международных структур. Это – протекторат. Нас хотят из независимого государства превратить в протекторат. Здесь будет находиться специальная миссия. Вы думаете, если они свергнут Лукашенко, Тихановская придет, Бабарико? Они будут марионетками. Будет управлять американское посольство. Во вторую очередь, миссия Европейского союза. И специально созданные, как это было на Украине, официальные организации на очень больших зарплатах. Специальные миссии для каждого министерства, которые сознательно управляют страной». 



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так что же произошло на борту Ryanair? И почему неразворотливая европейская бюрократия в течение нескольких минут, не дожидаясь деталей, чётко описывает ситуацию и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разбор полётов: Лукашенко не выглядел победителем. Мнение Карбалевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by