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Практически воздушное пиратство: в МИД прокомментировали отмену рейса «Белавиа» в Барселону
Источник материала: ОНТ
Глава управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию вокруг разворота рейса авиакомпании «Белавиа» Минск – Барселона. Об этом
Глаз отметил, что поражающим является факт игнорирования интересов и безопасности находившихся на борту людей. «Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение, понесут ответственность?», – заявил пресс-секретарь.
Он также отметил, что большинство находившихся на борту людей являлись гражданами ЕС.
Анатолий Глаз также напомнил и о том, что ежегодно Испанию по программам оздоровления посещали около 1 тыс. детей, летавших туда рейсами «Белавиа». Он отметил, что, по всей видимости, правительство Франции решило «принести их в жертву высоким идеалам и своим политическим амбициям».
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что подобные действия также являются нарушением правил, установленных ст. 87 Чикагской конвенции, которой установлено, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО.
Фото: БЕЛТА
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Глава управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию вокруг разворота рейса авиакомпании...
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