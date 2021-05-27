Практически воздушное пиратство: в МИД прокомментировали отмену рейса «Белавиа» в Барселону

Источник материала: ОНТ

Глава управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию вокруг разворота рейса авиакомпании «Белавиа» Минск – Барселона. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глаз отметил, что поражающим является факт игнорирования интересов и безопасности находившихся на борту людей. «Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение, понесут ответственность?», – заявил пресс-секретарь.

Он также отметил, что большинство находившихся на борту людей являлись гражданами ЕС.

Анатолий Глаз также напомнил и о том, что ежегодно Испанию по программам оздоровления посещали около 1 тыс. детей, летавших туда рейсами «Белавиа». Он отметил, что, по всей видимости, правительство Франции решило «принести их в жертву высоким идеалам и своим политическим амбициям».

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что подобные действия также являются нарушением правил, установленных ст. 87 Чикагской конвенции, которой установлено, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО.

Фото: БЕЛТА

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