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Воскресенский: о провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели
Источник материала: ОНТ
О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата. Такое мнение в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.
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О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата. Такое мнение в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал...
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