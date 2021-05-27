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Воскресенский: о провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели

27.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата. Такое мнение в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский. 

Юрий Воскресенский: «В студии телеканала "Белсат" один из ведущих оппозиционеров две недели назад Владимир Некляев на вопрос ведущего о том, когда начнется крах режима, сказал смеясь: "Я вам назову дату – 25 мая, в день саммита Совета Европейского союза"».

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О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата. Такое мнение в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал...
 
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