Воскресенский: о провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели

Источник материала: ОНТ

О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата. Такое мнение в программе «ОбъективНо» на ОНТ высказал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский: «В студии телеканала "Белсат" один из ведущих оппозиционеров две недели назад Владимир Некляев на вопрос ведущего о том, когда начнется крах режима, сказал смеясь: "Я вам назову дату – 25 мая, в день саммита Совета Европейского союза"».

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