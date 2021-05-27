Гайдукевич о реакции Запада на инцидент с самолетом Ryanair: Я убежден, что это повод для того, чтобы усилить эскалацию и заговорить о санкциях

Источник материала: ОНТ

Реакция западных стран на инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair обусловлена необходимостью в формальном поводе для усиления давления на Беларусь и введения против неё санкций. Такое мнение в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Мы все гадали, что разразилось в соцсетях? Спецоперация, не спецоперация? Сегодня Президент поставил на этом точку… Мы пригласили в первый же день любую международную комиссию, проверить любой факт. Любой! И сейчас готовы показать любую видеозапись, любые переговоры. Никто пока не приехал. Подождем, думаю, приедут. Первое – сообщение по взрывам откуда пришло? Из Швейцарии. Второе – сообщение пошло не только в Беларусь, а в Афины, Вильнюс, Швейцарию. Третий момент – Беларусь не нарушила ни одного международного договора. Четвертое – реакция Запада непропорциональная пошла, еще когда самолет только сел. Почему? Объясняю. Первое – это Протасевич, которого назвали якобы журналистом и блогером. А на самом деле – это террорист, который воевал в батальоне "Азов", убивая людей. И даже американские правозащитники называли этот "Азов" карательным батальоном. Второй момент – как они возбудились. Это же настолько лицемерно, забыв, как самолет президента Боливии в Вене посадили, президента кинули на диван, самолет обыскали, когда искали Сноудена. И случай с Беларусью – это же вообще дикость была! Самолет "Белавиа" взлетает с аэродрома, его пугают истребителями, сажают. Ради чего? Ради того, чтобы допросить российского журналиста… Я убежден, что это повод для того, чтобы усилить эскалацию и заговорить о санкциях».

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